20 Millionen: Diangana bleibt bei West Brom

West Bromwich Albion kann auch in der kommenden Saison mit Grady Diangana planen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich die Baggies mit West Ham United grundsätzlich auf einen dauerhaften Transfer verständigt. Am heutigen Freitag soll der 22-jährige Engländer den Medizincheck ablegen. Die Ablöse wird auf stolze 20 Millionen Euro taxiert.

Diangana lief bereits in der vergangenen Saison in den West Midlands als Leihspieler auf und kam insgesamt zu 31 Pflichtspielen, in denen er an 15 Treffern direkt beteiligt war. Nun soll der Offensivspieler bei West Brom einen Fünfahresvertrag unterschreiben.