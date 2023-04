Sieben PSG-Profis wackeln | Rekord für „entfesseltes“ Real

PSG vor heißem Sommer

„Vitinha auf den Punkt“, titelt die französische Zeitung ‚L’Équipe‘ zum Wochenstart. Ein Doppelpack des portugiesischen Stürmers bescherte Olympique Marseille ein 3:1 gegen ESTAC Troyes und Platz zwei in der Ligue 1-Tabelle. Auch wenn Spitzenreiter Paris St. Germain (72 Punkte) selbst für OL (64) kaum mehr einzuholen ist, liegt bei den Hauptstädtern so einiges im Argen. Sieben Spieler gelten als Wackelkandidaten, kolportiert genanntes Sportblatt. Neben Vitinhas gleichnamigem Landsmann zählen dazu Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike und Sergio Ramos.

Vergeigt Arsenal den Titel?

Der Meisterschaftskampf in England nimmt immer dramatischere Züge an. Zum zweiten Mal in Folge verspielt Spitzenreiter FC Arsenal eine 2:0-Führung, diesmal gegen West United. Am Ende stand wie schon zuvor gegen den FC Liverpool ein enttäuschendes 2:2 zu Buche. „Hammer Blow“ nennen ‚Express‘ und ‚Telegraph‘ West Hams Doppelschlag, der den Londoner Rivalen um den Meistertitel zittern lässt. Mit 74 Punkten haben die Gunners noch vier Zähler Vorsprung auf Verfolger Manchester City, andererseits aber auch schon eine Partie mehr absolviert.

Real in Baller-Launer

2:0 gewann Real Madrid am Samstag gegen den FC Cádiz. In diesem auf dem Papier unspektakulären Pflichtsieg der Königlichen steckte deutlich mehr drin als vermutet. „Real entfesselt“, titelt ‚as‘ mit Blick auf die stolzen 35 Torschüsse, die Torschütze Marco Asensio und Co. auf den Cádiz-Kasten abgefeuert haben. In den jüngsten fünf Partien haben die Madrilenen 109 Schüsse abgegeben. Das ist ihnen zuvor noch nie gelungen.