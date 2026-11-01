Barça-Star reagiert auf Wechselgerüchte

Fermín Lopez hat deutlich zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel zu Manchester United Stellung bezogen. „Auf solche Nachrichten achte ich nicht“, betonte der offensive Mittelfeldspieler des FC Barcelona am Samstagabend in der Mixed Zone nach dem 6:1-Sieg gegen Deportivo Alavés, bei dem er mit einem Treffer und zwei Vorlagen glänzte.

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Der 23-Jährige will den Katalanen stattdessen am liebsten für immer die Treue halten: „Ich möchte so lange wie möglich hier bleiben. Ich hoffe, meine Fußballkarriere bei diesem Verein zu beenden.“ Anfang des Jahres hatte Fermín seinen Vertrag bei Barça vorzeitig bis 2031 verlängert.