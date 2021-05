Chelsea: Neuer Vertrag für Tuchel

Beim FC Chelsea will man die guten Leistungen von Thomas Tuchel am Saisonende mit einem neuen Vertrag belohnen. Dies berichtet die ‚Daily Mail‘. Mit den Blues steht der 47-Jährige im Finale der Champions League und des FA Cups, darüber hinaus führte er die Londoner in der Liga zurück in die Top vier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchels aktuelles Arbeitspapier gilt noch bis 2022 und enthält Klauseln zur Verlängerung, doch Chelsea will den ehemaligen Mainzer direkt mit einem neuen Zweijahresvertrag ausstatten. Auch hier soll eine Option zur Verlängerung eingebaut werden, sodass Tuchel dank des neuen Kontrakts bis maximal 2024 gebunden wäre.