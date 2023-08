Erfahrenes Abwehr-Talent: VfB holt Stergiou an Bord

Der Transfer von Leonidas Stergiou zum VfB Stuttgart ist in trockenen Tüchern. Wie der Tabellenführer der Bundesliga mitteilt, unterschreibt der Innenverteidiger in Cannstatt einen Leihvertrag bis zum Ende der Saison.

Der 21-Jährige soll beim VfB das Erbe von Konstantinos Mavropanos (25) antreten, der vor einem Wechsel zu West Ham United steht. Stergiou freut sich auf den nächsten Schritt in seiner Karriere, den er nun in der Bundesliga gehen will: „Es fühlt sich unglaublich gut an und ist sehr schön, bei so einem Verein wie dem VfB Stuttgart einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Ich habe mit Chadrac Akolo ein paar Worte gewechselt und nur Gutes über den Verein und seine überragenden Fans gehört. Der VfB Stuttgart, die Stadt und die Region haben viel zu bieten. Ich freue mich darauf, alles so schnell wie möglich kennenzulernen.“

Auch VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth freut sich über den Transfer: „Wir verfolgen die Entwicklung von Leonidas Stergiou schon über einen längeren Zeitraum. Er hat in der Schweizer Super League und als U21-Nationalspieler der Schweiz bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir begrüßen Leonidas herzlich beim VfB und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“

Stergiou kommt mit der Erfahrung von 153 Pflichtspielen für die Profis aus St. Gallen nach Stuttgart. 18 Mal lief der Youngster zudem für die schweizerische U21-Nationalmannschaft auf. Der Abwehrspieler ist schnell und agiert geschickt im Zweikampf. Qualitäten, die er künftig im VfB-Trikot zeigen möchte.