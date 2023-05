Real: Tchouaméni will bleiben

Aurélien Tchouaméni hegt keinerlei Abschiedsgedanken. Wie FT aus Frankreich erfuhr, will der französische Mittelfeldspieler langfristig bei Real Madrid bleiben. Vertraglich ist Tchouaméni noch bis 2028 an die Königlichen gebunden. Der 23-Jährige war erst im vergangenen Sommer für 80 Millionen Euro von der AS Monaco nach Madrid gewechselt. Durch Bonuszahlungen kann die Ablöse auf bis zu 100 Millionen Euro anwachsen.

In der laufenden Saison kommt Tchouaméni bereits auf 42 Pflichtspiele für Real, 29 Mal stand er in der Startelf. Auch die Real-Bosse sollen keine Gedanken daran verschwenden, den Rechtsfuß abzugeben.

