PSV: Dreijahresvertrag für Mwene

Der Wechsel von Philipp Mwene zur PSV Eindhoven steht unmittelbar bevor. Laut ‚Voetbal International‘ hat sich der 27-Jährige mit dem niederländischen Erstligisten über einen Dreijahresvertrag geeinigt. Mit einer offiziellen Verkündung ist zeitnah zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT hatte bereits in der vergangenen Woche vom Eindhoven-Interesse am Außenverteidiger des FSV Mainz 05 berichtet. Da Mwenes Vertrag bei den Rheinhessen ausläuft, wird keine Ablöse fällig. In der abgelaufen Saison stand er in 20 Pflichtspielen auf dem Platz.