Eintracht: 60 Millionen für Ekitike?

Wird Hugo Ekitike der drittteuerste Verkauf in Eintracht Frankfurts Vereinsgeschichte? Die ‚Sport Bild‘ spekuliert, dass der französische Stürmer im nächsten Sommer für 60 Millionen Euro transferiert werden könnte. Teurer war bislang zum einen Randal Kolo Muani, für den Paris St. Germain 95 Millionen zahlte. Platz zwei nimmt Luka Jovic ein, den es für 63 Millionen zu Real Madrid zog.

Ekitike steht am Main noch langfristig bis 2029 unter Vertrag. Nach halbjähriger Leihe samt Gebühr in Höhe von 3,5 Millionen holte die SGE den Stürmer in diesem Sommer dauerhaft für 16,5 Millionen von PSG an Bord. In den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison markierte der 22-Jährige fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists).