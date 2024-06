Kreuzbandriss: EM-Aus für Hoffenheims Kabak

Die TSG Hoffenheim muss in den kommenden Monaten auf Ozan Kabak verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Innenverteidiger beim Freundschaftsspiel der türkischen Nationalmannschaft gegen Italien (0:0) am gestrigen Dienstag einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 24-Jährige wird damit die EM und große Teile der neuen Saison verpassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Alexander Rosen ist untröstlich: „Das ist eine unglaublich bittere Nachricht und eine persönliche Tragödie für Ozan. Er hatte sich durch konstant starke Leistungen bei uns im Verein in der vergangenen Saison auch in der türkischen Nationalmannschaft einen festen Platz in der Innenverteidigung erkämpft und hatte nun den großen Traum, mit seinem Heimatland eine EM in seiner Wahlheimat zu spielen. Dass dieser Traum durch eine derart schwere Verletzung nur wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel der EM geplatzt ist, macht die ganze Situation umso dramatischer.“