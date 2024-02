Eintracht: Dritter Last-Minute-Abgang steht bevor

Eintracht Frankfurt hat einen Abnehmer für Paxten Aaronson gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 20-jährige US-Amerikaner vor dem Wechsel zu Vitesse Arnheim. Es handelt sich um eine Leihe bis Saisonende. Eine Kaufoption ist offenbar nicht Teil des Deals, Aaronson soll Spielpraxis sammeln.

Der Offensivspieler war im Januar 2023 von Philadelphia Union zur SGE gewechselt. Durchsetzen konnte er sich bislang nicht nachhaltig. In der aktuellen Saison stehen hauptsächlich Kurzeinsätze zu Buche.

Zu- und Abgänge

In Frankfurt wäre Aaronson der dritte Spieler, der den Klub auf den letzten Metern des Transfermarkts verlässt. Jessic Ngankam (23) ging am heutigen Deadline Day zu Mainz 05, Jens-Petter Hauge (24) kehrte am gestrigen Mittwoch zu seinem Heimatverein Bodö/Glimt zurück.

Auch auf der Zugangsseite dürfte bei der Eintracht noch etwas passieren. Für die Offensive soll Hugo Ekitiké (21) von Paris St. Germain kommen. Zudem ist man an Innenverteidiger Aurèle Amenda (20) vom BSC Young Boys dran.