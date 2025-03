Ben Yedder wechselt in den Iran

Wissam Ben Yedder setzt seine Karriere offenbar im Iran fort. Wie der monegassische Radiosender ‚RMC‘ berichtet, hat der Stürmer am heutigen Samstag einen Vertrag bis Saisonende beim SC Sepahan unterschrieben. Das Arbeitspapier soll eine Option über zwei weitere Spielzeiten beinhalten.

Ben Yedder stand bis zum Ende der vergangenen Saison bei der AS Monaco unter Vertrag. Nach seinem Vertragsende im Fürstentum ist der 34-jährige Franzose mit Wurzeln in Tunesien ohne Verein. Im Winter wurde der 19-fache Nationalspieler mit einem Engagement beim FC Venedig und dem HSC Montpellier in Verbindung gebracht.