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HSV macht Daka-Transfer perfekt

Im Sturmzentrum bestand beim Hamburger SV nach mehreren Abgängen Handlungsbedarf. Die entstandene Lücke soll Patson Daka schließen, für den Leicester City einst 30 Millionen Euro bezahlt hatte.

von Simon Martis - Quelle: hsv.de
2 min.
Patson Daka im Dribbling @Maxppp

Der Hamburger SV hat die Verpflichtung von Patson Daka (27) offiziell bestätigt. Der Angreifer wechselt nach Auslaufen seines Vertrags bei Leicester City ablösefrei an die Elbe. In der Hansestadt unterschreibt der Sambier dem Vernehmen nach einen Einjahresvertrag.

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HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger sagt: „Mit der Verpflichtung von Patson haben wir unser Sturmzentrum gezielt verstärkt. Mit ihm gewinnen wir einen Mittelstürmer, der das von uns definierte Anforderungsprofil sehr gut erfüllt: Er bringt sowohl mit als auch gegen den Ball eine hohe Leistungsbereitschaft mit und stellt sich als Teamplayer konsequent in den Dienst der Mannschaft. Gleichzeitig verfügt er über viel Erfahrung auf internationalem Niveau. Wir sind überzeugt, dass Patson unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten sofort weiterhelfen kann, und freuen uns sehr, ihn beim HSV begrüßen zu dürfen.“

Daka galt einst als eines der vielversprechendsten Stürmertalente Europas. 2021 hatte Leicester City noch 30 Millionen Euro an RB Salzburg gezahlt. In England konnte der Rechtsfuß die hohen Erwartungen jedoch nie vollständig erfüllen. Nun will er seine Karriere beim HSV neu beleben.

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Der Neuzugang betont: „Ich bin ein leidenschaftlicher und energischer Spieler, dessen Aufgabe es ist, Tore zu schießen. Ich denke, dass ich dem Team genau damit helfen kann.“

Er habe sich „einige Spiele des HSV angesehen. Es ist eine spannende Mannschaft, und ich bin glücklich, jetzt ein Teil von ihr zu sein. Die sportlich Verantwortlichen haben mich sehr warmherzig empfangen und mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass hier ein familiäres Umfeld herrscht. Das Gesamtpaket hat für mich sofort Sinn ergeben, sodass ich nicht lange überlegen musste. Die vielen positiven Gespräche haben mir die Entscheidung leicht gemacht.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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