Neuer Job für Vieira?

Patrick Vieira könnte wenige Wochen nach seiner Entlassung bei Crystal Palace wieder auf einem Trainerstuhl in der Premier League sitzen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist der 46-jährige Franzose Favorit auf den Trainerposten bei Nottingham Forest. Bei den Tricky Trees hängt die Zukunft von Coach Steve Cooper derzeit am seidenen Faden. Sollte am heutigen Abend im Abstiegsduell gegen Leeds United die nächste Niederlage herausspringen, ist Cooper seinen Job wohl los.

Nottingham wartet seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg. In der Tabelle belegt der Aufsteiger zwar noch Platz 16, bei einer Niederlage gegen Leeds würden die auf Platz 18 liegenden Whites aber vorbeiziehen. Für Vieira würde das Engagement bei Nottingham nur drei Wochen nach seiner Entlassung bei Crystal Palace erfolgen. Die Londoner zogen Mitte März nach zwölf sieglosen Pflichtspielen in Folge die Reißleine.

