100 Millionen für Ex-Dortmunder?

Vangelis Pavlidis‘ 24 Saisontore für Benfica Lissabon wecken auch bei absoluten Topklubs Begehrlichkeiten. Wie die Zeitung ‚Record‘ berichtet, haben der FC Barcelona, Atlético Madrid, der FC Chelsea und Newcastle United Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers im Sommer. Benfica strebe an, nicht von der 100 Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel beim Griechen abzuweichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass solche Klubs und Summen einmal für Pavlidis gehandelt werden, war lange nicht absehbar. Ausgebildet beim VfL Bochum, spielte der kantige Neuner 2018 in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Viermal lief er für Bochums Profis auf. Durchstarten konnte der 26-Jährige später in den Niederlanden, schoss in der Eredivisie 85 Tore in 165 Spielen. Im vergangenen Sommer kaufte Benfica ihn für 18 Millionen Euro von AZ Alkmaar und hofft nun auf einen großen Transfergewinn.