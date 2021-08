Stammkeeper Meslier verlängert bei Leeds

Illan Meslier wird für seine starken Leistungen im Trikot von Leeds United belohnt. Beim Premier League-Klub unterschreibt der 21-jährige Torhüter einen neuen bis 2026 datierten Vertrag. Der vorherige Kontrakt des Franzosen war noch bis 2023 gültig.

Meslier war 2019 zunächst auf Leihbasis und dann permanent zu Leeds gewechselt. Mit den Peacocks schaffte er 2020 den Aufstieg ins englische Oberhaus. Für die französische U21-Nationalmannschaft kam er im Mai erstmals zum Einsatz.

✍️ Leeds United is delighted to announce Illan Meslier has signed a new long-term contract with the club