Neuer Keeper für St. Pauli

Der FC St. Pauli bedient sich in der dritten Liga und holt einen weiteren Torhüter an Bord. Wie die Hamburger vermelden, wechselt Ben Voll von Viktoria Köln ans Millerntor. Zur Ablöse für den 23-Jährigen vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Über die Vertragslänge macht St. Pauli ebenfalls keine Angaben. Der Neuzugang wird künftig Stammkeeper Nikola Vasilj (28) herausfordern. Für die Viktoria absolvierte Voll 77 Pflichtspiele in zwei Spielzeiten.

„Der Wechsel zum FC St. Pauli bedeutet nach zwei Spielzeiten in der dritten Liga für mich eine neue Herausforderung und einen Schritt aus meiner Komfortzone“, begründet Voll den Wechsel nach Hamburg, „ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen sowie auf die Arbeit mit dem Trainerteam und den neuen Mitspielern. Mein Ziel ist es, mich schnell zu integrieren und über gute Trainingsleistungen auf mich aufmerksam zu machen.“