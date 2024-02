Zusage: Kuntz vor Bundesliga-Engagement?

Wird Stefan Kuntz in Kürze erstmalig in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen? Es scheint nicht ausgeschlossen zu sein, denn der Übungsleiter wird als Feuerwehrmann beim VfL Wolfsburg gehandelt. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, wäre Kuntz bereit, bis zum Saisonende als Übergangslösung in der Autostadt einzuspringen.

Voraussetzung dafür wäre die vorherige Trennung von Niko Kovac. Der Kroate steht nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen in der Kritik. Das morgige Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim wurde bereits zum Endspiel für Kovac ausgerufen.

Aus Wolfsburg ist immer wieder zu hören, dass Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer bereits Gespräche mit möglichen Nachfolge-Kandidaten geführt habe. Ralph Hasenhüttl (zuletzt FC Southampton) gilt als heißer Kandidat, auch Thomas Reis (zuletzt Schalke 04), Bo Svensson (zuletzt Mainz 05) und Urs Fischer (zuletzt Union Berlin) werden gehandelt.

Genau wie Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli. Potenziellen VfL-Neuzugängen für die kommende Saison soll sogar schon eine Zusammenarbeit mit Hürzeler in Aussicht gestellt worden sein. Schäfer dementiert dies aber entschieden: „Solche Berichte entbehren jeglicher Grundlage, sie sind aus der Luft gegriffen und respektlos gegenüber unserem Klub, gegenüber dem FC St. Pauli sowie allen Protagonisten“.