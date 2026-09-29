Salim Musah wird dem SV Werder Bremen mehrere Monate lang fehlen. Der Angreifer verletzte sich bei der U20-Nationalmannschaft schwer am linken Oberschenkel. In der aktuellen Saison entwickelte sich der 20-Jährige zu einem festen Bestandteil des Profikaders. Musah ist ein Bremer Eigengewächs und kam schon mit elf Jahren an die Weser.

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Trainer Daniel Thioune sagt: „Das ist unglaublich bitter für Salim und tut mir wahnsinnig leid für ihn. Auch für uns als Team ist es ein herber Rückschlag, denn Salim hat sich sehr gut entwickelt. Unsere Ärzte sind derzeit im Austausch mit der medizinischen Abteilung des DFB über die weiteren Schritte. Wir unterstützen Salim bestmöglich auf seinem Weg zurück. Allerdings wird er erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen können.“