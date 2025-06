Bayern-Abschied: Der Grund für Sanés Entscheidung

Für Leroy Sané endet das Kapitel FC Bayern in diesem Sommer. Dass sich der Nationalspieler gegen eine Verlängerung beim Rekordmeister ausgesprochen hat, liegt laut der ‚Bild‘ am kaum korrigierten Angebot der Münchner. Dem Bericht zufolge gab es auch nach Einstieg von Star-Berater Pini Zahavi keine Erhöhung der Offerte, die schon seit Wochen auf dem Tisch lag.

Zunächst hatte die Bayern dem 29-Jährigen zehn Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni geboten. In der angepassten Vertragsversion schichtete Sportvorstand Max Eberl lediglich auf zwölf Millionen Euro Festgehalt plus 3,5 Millionen an potenziellen Zusatzzahlungen um. Für Sané zu wenig, der Offensivspieler schließt sich aller Voraussicht nach Galatasaray an und wird dort deutlich besser entlohnt.