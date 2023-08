Offensiv-Verstärkung: Darmstadt schlägt bei Union zu

Der SV Darmstadt hat die Verpflichtung von Tim Skarke bekanntgegeben. Wie die Hessen mitteilen, kommt der 26-jährige Offensivspieler von Union Berlin für ein Jahr auf Leihbasis ans Böllenfalltor. Skarke trug das Trikot der Lilien bereits von 2019 bis 2022.

Sportchef Carsten Wehlmann sieht in Skarke eine Sofortverstärkung für Darmstadt: „Tim identifiziert sich total mit der Aufgabe hier in Darmstadt und kennt das Umfeld. In der Rückrunde bei Schalke 04 hat Tim zudem bewiesen, dass er auch in der Bundesliga eine gute Rolle spielen kann.“