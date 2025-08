Darmstadt verlängert mit Vukotic

Der SV Darmstadt 98 geht mit Leistungsträger Aleksandar Vukotic (30) in die kommenden Jahre. Wie die Lilien bekanntgeben, hat der Innenverteidiger seinen Vertrag am Böllenfalltor vorzeitig verlängert. Erst vor einem Jahr war der 2,01 Meter große Verteidiger für 150.000 Euro vom SV Wehen Wiesbaden zum Zweitligisten gewechselt.

„Vuko hat sich seit seinem Wechsel zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt. Bei seiner Verpflichtung wussten wir natürlich um seine Zweikampfstärke und seine Qualitäten in der Luft, aber es ist klar zu erkennen, welche Fortschritte er in der vergangenen Saison auf verschiedenen Ebenen gemacht hat. Entsprechend sind wir sehr glücklich über sein weiteres Bekenntnis zu den Lilien“, so Sportdirektor Paul Fernie zur Verlängerung. Beim Saisonauftakt am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum erzielte Vukotic per Kopf den 4:1-Endstand.