Medien: Ouwejans Schalke-Zeit beendet

Schalke 04 und Thomas Ouwejan haben offensichtlich keine gemeinsame Zukunft. Fabrizio Romano berichtet, dass der Linksverteidiger seinen auslaufenden Vertrag bei den Königsblauen nicht verlängern wird. Es steht also ein ablösefreier Wechsel an, zahlreiche Vereine seien an dem schussstarken Linksfuß interessiert. Eine konkrete Spur gibt es zur Stunde allerdings noch nicht.

Über weite Strecken der laufenden Saison war Ouwejan gesetzt, konnte aber nur selten überzeugen. Vor allem defensiv hatte der 27-jährige Niederländer seine Probleme. Und auch auf dem Weg nach vorne – eigentlich die große Stärke des ehemaligen U21-Nationalspielers – war der Einfluss nicht so groß wie erhofft. Zwei Tore und vier Vorlagen aus 17 Ligaspielen sind aber zumindest eine solide Bilanz.

Interesse hatte im Winter vor allem der FC Turin bekundet. Eine Anfrage des italienischen Erstligisten versandete aber. Im Anschluss lieh Torino stattdessen den Marokkaner Adam Masina (30) von Udinese Calcio aus. Weil die Zusammenarbeit im Sommer endet, besteht erneut Bedarf. Gut möglich also, dass diese Spur wieder heiß wird.