Bestätigt: Ronaldo der Eintracht angeboten

Cristiano Ronaldo bei Eintracht Frankfurt? Eine amüsante Vorstellung. Für das Management des portugiesischen Superstars war ein Wechsel in die hessische Bankenmetropole aber offensichtlich eine ernsthafte Option. „Uns wurde er auch angeboten“, verrät SGE-Finanzvorstand Axel Hellmann gegenüber ‚DAZN‘.

Was eine Champions League-Teilnahme so alles bewirken kann. Eintrachts Vorstandsvorsitzender Philipp Holzer vielsagend: „Ich habe das Gefühl, dass er jedem Champions League-Klub angeboten wurde.“ Zur Erinnerung: Schon vor seiner Vertragsauflösung bei Manchester United befand sich CR7 fast schon verzweifelt auf Klubsuche im Kreis der Königsklassen-Teilnehmer, handelte sich aber eine Absage nach der nächsten ein.

So offensichtlich auch von den Frankfurtern. Die Chancen, dass Ronaldo das Kapitel Champions League in der Rückrunde weiterschreiben kann, schwinden mit fortschreitender Zeit immer mehr. Aktuell drängt sich nur das Mega-Angebot des saudischen Erstligisten Al-Nassr als Option auf. Aus Mangel an Alternativen ist der 37-Jährige zunehmend geneigt, diese Offerte anzunehmen.