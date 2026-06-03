Mainz verleiht Bos

Der FSV Mainz 05 verleiht Kasey Bos (22) zwecks Spielpraxis. Der australische Linksverteidiger schließt sich für ein Jahr dem niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam an. Bos war im vergangenen Sommer von Melbourne Victory an den Bruchweg gewechselt, musste wegen einer Schulterverletzung allerdings lange aussetzen und kam für die Mainzer Profis bislang noch nicht zum Einsatz.

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Kasey Bos wird sich für die kommende Saison auf Leihbasis Excelsior Rotterdam anschließen. Der 22-jährige Australier soll beim niederländischen Eredivisie-Club Spielpraxis sammeln.



Viel Erfolg, Kasey! 🤝🍀#Mainz05 pic.twitter.com/0lpxtJHzFH — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 3, 2026

„Für Kasey ist es wichtig, dass er auf Spielminuten auf höchstem Niveau kommt – bei Excelsior Rotterdam hat er die Möglichkeit, sich in einer Top-Liga weiterzuentwickeln. Excelsior Rotterdam ist dafür der ideale Verein. Außerdem wird die Nähe zu seinem Bruder Jordan, der bei Feyenoord Rotterdam bereits eine herausragende Rolle spielt, bei der Eingewöhnung in einer neuen Stadt sicher helfen“, sagt 05-Sportdirektor Niko Bungert.