Gladbach will Sturm-Pfeil

Borussia Mönchengladbach hat einen spannenden Nachwuchsstürmer in Frankreich ausfindig gemacht. Nach FT-Infos gehören die Fohlen – genau wie RB Salzburg – zu den Verehrern von Fadiala Tounkara von EA Guingamp.

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Der 17-Jährige beeindruckt dort in der U19 mit 18 Scorerpunkten in 21 Spielen und trägt aufgrund seiner Schnelligkeit den Spitznamen „TGV“ (in Anlehnung an den französischen Hochgeschwindigkeitzug). Tounkaras Vertrag in Guingamp läuft aus, daher ist er ablösefrei zu haben.