Werder: Das Problem bei Ekdal

Der Transfer von Hjalmar Ekdal vom FC Burnley zum SV Werder Bremen gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nach Informationen der ‚Bild‘ wollen die Clarets den Innenverteidiger lediglich verkaufen. Die Bremer haben zwar bereits Kontakt aufgenommen, können sich einen Kauf des 27-Jährigen jedoch nicht leisten und bevorzugen eine Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ekdal gilt an der Weser als Wunschlösung, um den verletzten Amos Pieper (28) zu ersetzen. Bei Burnley bestritt der Schwede in der laufenden Saison 16 Pflichtspiele, verlor zuletzt jedoch seinen Stammplatz. Während ein Leihgeschäft in die Bundesliga für den Nationalspieler also durchaus reizvoll wäre, zeigt der Premier League-Klub daran bisher keinerlei Interesse.