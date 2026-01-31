Menü Suche
M’gladbach: Noch ein Neuer & vier Abgänge?

Bei Borussia Mönchengladbach könnte an den letzten Transfertagen noch Bewegung reinkommen. Sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite ist etwas möglich.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Luca Netz gegen den HSV @Maxppp

Offensivjuwel Charles Herrmann (20) verlässt Borussia Mönchengladbach Richtung Cercle Brügge. Drei weitere Last-Minute-Abgänge könnten folgen. Laut ‚Sky‘ sind nach wie vor Transfers von Innenverteidiger Marvin Friedrich (30), Linksverteidiger Luca Netz (22) und Stürmer Grant-Leon Ranos (22) denkbar.

Die beiden Erstgenannten stehen nur noch bis zum Sommer unter Vertrag, das aktuelle Transferfenster bietet entsprechend die letzte Chance auf eine Ablöse. Ranos ist vertraglich bis 2027 gebunden, spielt aber in den Planungen kaum noch eine Rolle.

Und auch die Verpflichtung eines Neuzugangs schließt man bei Gladbach nicht aus, sollte sich eine gute Möglichkeit ergeben, berichtet ‚Sky‘. Als möglicher Ersatz für Netz wurde zuletzt Marko Divkovic (26) von Bröndby IF gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
