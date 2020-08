Bundesligisten gehen leer aus bei Iancu

Mehrere deutsche Klubs hatten zuletzt ein Auge auf Gabriel Iancu geworfen, Torjäger des rumänischen Erstligisten FC Viitorul. Nach FT-Informationen beschäftigten sich Arminia Bielefeld, der 1. FC Köln sowie Zweitligist 1. FC Nürnberg mit dem 26-jährigen Stürmer, der 2019/20 stolze 29 Scorerpunkte sammelte.

Den Zuschlag erhält mit Al Ahli Dubai allerdings ein Verein aus den Emiraten. Der Deal wird in Kürze gegen eine Ablöse in Höhe von 400.000 Euro, die in zwei Raten bezahlt werden, über die Bühne gehen. Neben den drei deutschen Vertretern waren nach FT-Infos auch die KAS Eupen sowie der FC Groningen an Iancu dran.