Ungewöhnliche Rolle: Inler zurück bei Besiktas

Gökhan Inler ist nach zwei Monaten Vereinslosigkeit zurück im Profifußball. Wie Besiktas mitteilt, unterschreibt der Sechser einen Einjahresvertrag als spielender Mannschaftsassistent. Inler soll, so lautet es in der Meldung, „unsere Fußballspieler mit seiner Erfahrung unterstützen und bei Bedarf als Fußballspieler auf dem Spielfeld mitwirken.“

Für den mittlerweile 39-Jährigen ist es das zweite Engagement im schwarz-weiß gestreiften Trikot. Bereits in der Saison 2016/17 lief der Ex-Nationalspieler der Schweiz am Bosporus auf und wurde mit Besiktas türkischer Meister. In seiner langen Profikarriere spielte Inler unter anderem für die SSC Neapel, Leicester City und Udinese Calcio. Bis Ende Juli stand Inler bei Ligakonkurrent Adana Demirspor unter Vertrag.