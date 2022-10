FC Bayern: Musiala hat Corona

Der FC Bayern hat einen weiteren Coronafall zu beklagen. Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgibt, wurde Jamal Musiala positiv auf das Virus getestet. Der 19-Jährige sei wohlauf und befinde sich in häuslicher Isolation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Musiala zählt in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern in München, kommt in 13 Pflichtspielen auf 15 Scorerpunkte (sieben Tore, acht Assists). Mindestens die Champions League-Partie gegen Viktoria Pilsen (Mittwoch, 21 Uhr) wird der Offensivspieler nun aber wohl verpassen.