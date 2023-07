Asien-Tour abgesagt: Guerreiro verletzt

Der FC Bayern muss bei der bevorstehenden Reise nach Asien auf den nächsten Spieler verzichten. Nach Manuel Neuer und Thomas Müller muss laut ‚kicker‘ auch Neuzugang Raphaël Guerreiro passen.

Der 29-jährige Portugiese hat sich dem Bericht zufolge im Training verletzt und muss deshalb an der Säbener Straße bleiben. Am Montag startet der Rekordmeister und wird in Japan und Singapur Halt machen.

UPDATE (17:48 Uhr): Die Bayern haben die Meldung inzwischen bestätigt. Guerreiro zog sich einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zu.