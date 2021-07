Dänemark wirft Tschechien raus | Die Noten zum Spiel

Gleich nach Anpfiff zeigten beide Mannschaften, dass sie sich nicht verstecken wollen und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Bereits nach fünf Minuten zahlte sich der Vorwärtsdrang für die Dänen aus. Thomas Delaney wurde nach einer Ecke, die es eigentlich nicht hätte geben dürfen, per Kopf zum 1:0-Torschützen.

Die erste große Chance der Tschechen hatte Tomas Holes (22.) nach Vorlage von Lukas Masopust. Kasper Schmeichel konnte der Sechser allerdings aus spitzem Winkel nicht überwinden. Dreieinhalb Minuten vor dem Halbzeitpfiff gelang Kasper Dolberg (42.) nach toller Vorarbeit von Joakim Maehle das Tor zum 2:0.

Tschechien beginnt fulminant

Die zweite Hälfte startete die Tschechische Republik sehr gut. Zweimal musste Schmeichel eingreifen und die Dänen wirkten unsortiert in der Defensive. Der Anschlusstreffer von Patrik Schick (49.) war demnach nur logisch. Eine lange Verletzungspause nach einer Stunde führte dazu, dass die Dänen sich sammeln konnten.

In der Folge ebbte die Druckphase der Tschechen etwas ab und die Verteidiger der Dänen sorgten dafür, dass ihre Gegner nicht mehr allzu großen Chancen erhielten. Nach einem Konter forderte Yussuf Poulsen (78.) Keeper Tomas Vaclik, der den Versuch des Leipziger exzellent parierte. Die letzte dicke Möglichkeit zum 3:1 ließ Maehle (82.) liegen, der komplett frei am tschechischen Schlussmann scheiterte.

Torfolge

0:1 Thomas Delaney (6.): Eine von Stryger Larsen ausgeführte Ecke veredelt Delaney mit dem Kopf aus kurzer Distanz ins linke Toreck. Für Vaclik gibt es nichts zu Halten.

0:2 Kasper Dolberg (42.): Von der linken Flügelposition schlägt Maehle per Außenrist eine Zuckerflanke in den Strafraum. Am kurzen Pfosten verpasst Braithwaite noch. Dolberg am langen Pfosten drückt die Kugel dann aber über die Linie.

1:2 Patrik Schick (42.): Eine platzierte Flanke von Coufal nutzt Schick. Der Stürmer aus Leverkusen nimmt den Ball mit einer Direktabnahme und trifft flach in die Ecke.

Die Noten

Tschechische Republik

Eingewechselt

46‘ Jantko (4) für Holes

46‘ Krmencik (3) für Masopust

65‘ Brabec für Celustka

79‘ Vydra für Schick

79‘ Darida für Sevcik

Dänemark

Eingewechselt

59‘ Poulsen für Dolberg

59‘ Nörgaard für Damsgaard

70‘ Wass für Stryger Larsen

81‘ Jensen für Delaney

81‘ Andersen für Christensen