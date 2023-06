HSV: Wird Meißner verschenkt?

Der Hamburger SV hat offenbar einen Abnehmer für Robin Meißner gefunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Mittelstürmer bei Dynamo Dresden ganz oben auf der Liste. Obwohl Meißner noch bis 2024 an den HSV gebunden ist, soll im Falle eines Wechsels keine Ablöse fließen. Lediglich ein Bonus wäre fällig, wenn Dynamo den Aufstieg in Liga zwei packt.

In der vergangenen Spielzeit lief Meißner auf Leihbasis für Viktoria Köln auf. Für Drittligisten erzielte der 23-jährige Torjäger zwölf Tore und lieferte fünf Assists in 37 Ligaspielen. Bei den Sachsen soll Meißner mit einer möglichst noch besseren Quote dafür sorgen, dass bald wieder Zweitligafußball angeboten werden kann.

