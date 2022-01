Unterschrift möglich: Vier Topklubs in Verhandlungen mit Rüdiger

Es wird ernst: Seit dem 1. Januar dürfen interessierte Vereine Gespräche mit Spielern aufnehmen, die sich in ihrem letzten Vertragsjahr befinden, ohne sich zuvor das Einverständnis des Stammklubs einzuholen. So auch bei Antonio Rüdiger, der sich seit geraumer Zeit nicht mit dem FC Chelsea auf eine Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts einigen kann.

Nun haben laut ‚Sky Sports‘ der FC Bayern, Real Madrid, Paris St. Germain sowie Juventus Turin Anfang des Monats die Gespräche mit der Entourage des Innenverteidigers forciert. Alle genannten Vereine seien daran interessiert, Rüdiger frühzeitig von einem Wechsel zu überzeugen.

Real mit guten Chancen | Bayern im Rennen

Insbesondere Real, so heißt es, hat gute Chancen auf den Zuschlag. Doch auch Bayern befindet sich im Rennen um den beinharten Abwehrrecken. Die Münchner sollen sich bereits mit Rüdigers Berater und Bruder Sahr Senesie getroffen haben, um die Möglichkeit eines Wechsels in Erfahrung zu bringen. Diesen möchte sich Rüdiger spanischen Medienberichten zufolge mit einem saftigen Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro versüßen lassen.

Nun dürfen Bayern, Real & Co. Nägeln mit Köpfen machen. Wer sich am Ende durchsetzen wird, ist zurzeit unsicher. Klar ist aber: Es kommt Bewegung in die Sache.