20 Millionen Handgeld für Rüdiger?

Antonio Rüdiger könnte bei einem Sommerwechsel ein warmer Geldregen winken. Die spanische Tageszeitung ‚ABC‘ berichtet von 20 Millionen Euro Handgeld, die der Entourage des deutschen Nationalspielers im Falle eines Transfers zu Real Madrid vorschweben würden.

Der FC Chelsea seinerseits würde Rüdigers auslaufenden Vertrag am allerliebsten verlängern. Allerdings stocken die Verhandlungen seit geraumer Zeit. Interesse an dem 28-jährigen Innenverteidiger signalisierten in den zurückliegenden Monaten unter anderem auch der FC Bayern und Paris St. Germain.