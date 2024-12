Mainz: Wechselt Nebel die Seiten?

Offensivjuwel Paul Nebel (22) vom FSV Mainz 05 könnte auch für die irische Nationalmannschaft auflaufen. „Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter hat auch irische Wurzeln. Meine Oma ist Irin, die Großeltern haben auch in Irland ein Haus und wir haben dort noch viel Verwandtschaft. Als Kind war ich oft dort, von daher ist Irland schon meine zweite Heimat“, bestätigt der flinke Techniker gegenüber der ‚Bild‘.

Nebel, der auf eine starke Halbserie zurückblickt, ergänzt: „Ich bin hier aufgewachsen, habe bisher immer für Deutschland gespielt. Das ist eine Riesen-Ehre für mich, ich empfinde es als Privileg.“ Eine Entscheidung über seine Zukunft auf Verbandsebene will der 1,69 Meter große Rechtsfuß erst nach dem Sommer treffen. Im Anschluss an die aktuelle Saison findet zunächst einmal die U21-EM in der Slowakei statt. „Momentan konzentriere ich mich ganz auf die U21, da wollen wir nächstes Jahr im Sommer ein erfolgreiches Turnier spielen. Darauf liegt mein Fokus, was danach kommt, sehen wir dann“, stellt Nebel klar.