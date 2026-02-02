Werder verleiht Alvero

Werder Bremen hat einen Abnehmer für Skelly Alvero gefunden. Der Reservist wechselt nach FT-Informationen per Leihe zum Amiens SC in die Ligue 2. Es handelt sich dabei um eine reine Leihe bis Saisonende, eine Kaufoption oder Kaufpflicht ist nicht Teil des Geschäfts.

Bei Werder gehörte der große Sechser nicht mehr zum gefragten Personal. In der laufenden Saison kam er nur zu zwei Kurzeinsätzen. Bis 2028 steht Alvero bei Werder noch unter Vertrag.