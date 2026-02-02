Menü Suche
Kommentar
Werder verleiht Alvero

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
Skelly Alvero weiß auch nicht, was los ist @Maxppp

Werder Bremen hat einen Abnehmer für Skelly Alvero gefunden. Der Reservist wechselt nach FT-Informationen per Leihe zum Amiens SC in die Ligue 2. Es handelt sich dabei um eine reine Leihe bis Saisonende, eine Kaufoption oder Kaufpflicht ist nicht Teil des Geschäfts.

Dominik Schneider
🚨 Excl. 🇩🇪🇫🇷
Skelly #Alvero is moving from Werder Bremen to Amiens SC. It is a straight loan deal until the end of the season.
Bei Werder gehörte der große Sechser nicht mehr zum gefragten Personal. In der laufenden Saison kam er nur zu zwei Kurzeinsätzen. Bis 2028 steht Alvero bei Werder noch unter Vertrag.

Bundesliga
Ligue 2
Bremen
Amiens
Skelly Alvero

Bundesliga
Ligue 2
SV Werder Bremen
Amiens SC
Skelly Alvero
