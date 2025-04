TSG kämpft um Asllani

Die TSG Hoffenheim will so schnell wie möglich mit Fisnik Asllani verlängern. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der Bundesligist in Gesprächen mit der Spielerseite, um den 2026 auslaufenden Vertrag auszudehnen. Aktuell ist Asllani in die 2. Bundesliga an die SV Elversberg verliehen und ist dort mit 17 Toren und fünf Vorlagen der Top-Torjäger der Saarländer.

Genau wie bei Muhammed Damar (21) entpuppt sich die Leihe als ein voller Erfolg. Während bei Damar unter anderem Borussia Dortmund gerne zuschlagen würde, haben sich wegen Asllani bereits im Winter zahlreiche Interessenten in Sinsheim gemeldet, darunter der 1. FC Union Berlin und der 1. FC Köln. Die TSG plant aber mit dem 22-Jährigen und will mit dem Angreifer in die kommende Saison gehen.