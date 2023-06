Fofana wurde Bayern angeboten

Wesley Fofana stand offenbar kurzzeitig beim FC Bayern auf der Liste. Wie ‚Sport1‘ berichtet, wurde der Innenverteidiger des FC Chelsea den Münchnern jüngst angeboten. Zwar schätze Trainer Thomas Tuchel den 22-Jährigen, mit dem er bereits bei den Blues zusammenarbeitete, ein Transfer sei für die Bayern finanziell aber nicht darstellbar.

Fofana war vor einem Jahr für 80 Millionen Euro von Leicester City zu Chelsea gewechselt, verletzte sich aber kurz nach seinem Transfer schwer am Knie. Der Franzose verpasste die WM in Katar und kam in der Premier League schlussendlich nur 15 Mal für die Londoner zum Einsatz. In München ist derweil Min-jae Kim (26) der Auserwählte für Innenverteidigung.

