Fortuna & Mainz an Ledezma dran

Offensivtalent Richard Ledezma (21) von der PSV Eindhoven weckt Begehrlichkeiten in Deutschland. Laut einem Bericht von ‚Voetbal International‘ interessiert sich sowohl Fortuna Düsseldorf als auch Mainz 05 für den zentralen Mittelfeldspieler. Die besten Chancen auf eine Verpflichtung des US-Amerikaners werden jedoch Vitesse Arnheim zugesprochen.

Der Klub von Trainer Thomas Letsch bietet der PSV ein Leihgeschäft an. Dieses Modell wird wohl auch in Eindhoven favorisiert. Ledezma soll Spielpraxis sammeln, jedoch weiter an die PSV gebunden bleiben. Das US-Talent hat noch einen bis 2024 gültigen Vertrag beim Eredivisie-Klub. Der Rechtsfuß kam bislang vorwiegend in Eindhovens zweiter Mannschaft zum Einsatz.