Leicester: Zwei Neuzugänge im Anflug

Leicester City steht kurz vor der Verpflichtung von Bobby De Cordova-Reid und Caleb Okoli. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die Foxes für beide Spieler bereits den obligatorischen Medizincheck gebucht. Für Okoli sollen rund 15 Millionen Euro an Atalanta Bergamo fließen. De Cordova-Reid wechselt ablösefrei vom FC Fulham nach Leicester.

Der Sensationsmeister von 2016 rüstet sich damit für die Saison nach dem Premier League-Aufstieg und verstärkt mit Okoli die Defensive. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison von Atalanta an Frosinone Calcio ausgeliehen und gehörte dort zum Stammpersonal. Mit De Cordova-Reid verstärkt Leicester zudem die Offensive und verpflichtet einen erfahrenen Rechtsaußen. Der 31-Jährige kann auf 129 Einsätze in Englands höchster Spielklasse zurückblicken.