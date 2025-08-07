Menü Suche
Bayer tütet Blaswich-Transfer ein

Lukas Hradecky dürfte in Kürze grünes Licht für seinen Monaco-Wechsel erhalten. Der Nachfolger des Finnen steht schon auf der Matte.

von David Hamza - Quelle: Sky | Bild
1 min.
Janis Blaswich im Training @Maxppp

Janis Blaswich (34) steht kurz vor der Unterschrift bei Bayer Leverkusen. ‚Sky‘ vermeldet, dass der Torhüter am morgigen Freitag zum Medizincheck erwartet wird.

Mit RB Leipzig soll sich Bayer auf eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro geeinigt haben, eine weitere Million könne in Form von Bonuszahlungen folgen.

Damit ist auch der Weg für Leverkusen-Kapitän Lukas Hradecky (35) frei. Die langjährige Nummer eins, die sich hinter Neuzugang Mark Flekken (32) einsortieren müsste, zieht es zur AS Monaco. Der Ligue 1-Klub zahlt inklusive Boni bis zu vier Millionen Euro.

Update (20:35 Uhr): Laut der ‚Bild‘ hat Hradecky den Medizincheck im Fürstentum bereits erfolgreich absolviert. Insofern könnten beide Deals im Laufe der Woche offiziell werden.

