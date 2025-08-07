Bayer tütet Blaswich-Transfer ein

Janis Blaswich (34) steht kurz vor der Unterschrift bei Bayer Leverkusen. ‚Sky‘ vermeldet, dass der Torhüter am morgigen Freitag zum Medizincheck erwartet wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit RB Leipzig soll sich Bayer auf eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro geeinigt haben, eine weitere Million könne in Form von Bonuszahlungen folgen.

Damit ist auch der Weg für Leverkusen-Kapitän Lukas Hradecky (35) frei. Die langjährige Nummer eins, die sich hinter Neuzugang Mark Flekken (32) einsortieren müsste, zieht es zur AS Monaco. Der Ligue 1-Klub zahlt inklusive Boni bis zu vier Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (20:35 Uhr): Laut der ‚Bild‘ hat Hradecky den Medizincheck im Fürstentum bereits erfolgreich absolviert. Insofern könnten beide Deals im Laufe der Woche offiziell werden.