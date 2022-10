United steigt in Frimpong-Rennen ein

Manchester United streckt die Fühler nach Jeremie Frimpong (21) aus. Laut ‚Sky‘ ist der Profi von Bayer Leverkusen einer von mehreren Kandidaten für die Rechtsverteidiger-Position beim englischen Rekordmeister.

Unter der Anzeige geht's weiter

United will im Winter-Transferfenster, spätestens aber zur nächsten Saison rechts hinten nachlegen. Derzeit bekleidet diesen Posten in aller Regel der Portugiese Diogo Dalot (23). Frimpong ist derweil nicht nur in Manchester begehrt, laut spanische Medien ist auch Real Madrid interessiert.

In Leverkusen steht der Niederländer, der es heute in den vorläufigen WM-Kader schaffte, noch bis 2025 unter Vertrag. Vor knapp zwei Jahren war er für elf Millionen Euro von Celtic Glasgow gekommen, hinterließ seitdem vor allem mit seinem Offensivdrang Eindruck (61 Spiele, 18 Scorerpunkte).