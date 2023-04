Barry morgen auf der Bayern-Bank

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Chelseas Co-Trainer Anthony Barry wohl eingetütet. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge landet der ehemalige Assistent von Thomas Tuchel am heutigen Freitag in München. Schon morgen beim Auswärtsspiel in Mainz (15:30 Uhr) soll Barry auf der Bayern-Bank sitzen.

Der deutsche Rekordmeister zahlt rund eine Million Euro Ablöse an Chelsea. Schon zwischen Januar 2021 und September 2022 hatte der 36-jährige Engländer, der auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft als Co-Trainer tätig ist, an der Stamford Bridge mit Tuchel zusammengearbeitet.

