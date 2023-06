Alaba macht Bayern Probleme | Haaland unter Druck

Säbelrasseln vor dem großen Spiel

Alle Augen sind heute natürlich auf das Endspiel um die Champions League gerichtet. Manchester City geht als klarer Favorit in das Duell mit Inter Mailand. Besonders großen Druck verspürt Erling Haaland, der sich in der Bringschuld sieht. Der ‚Daily Star‘ gönnt sich passenderweise ein typisch-englisches Wortspiel und titelt: „It’s Haal or nothing“. Haaland wäre aber nicht Haaland, wenn er nicht selbstbewusst damit umgehen würde. „Ihr könnt auf mich zählen“, diese Worte legt der ‚Mirror‘ dem Norweger auf seiner Titelseite in den Mund. Für den ‚Daily Telegraph‘ muss City heute nur noch „die letzte Hürde“ nehmen bis zum großen Traum vom Henkelpott. In Italien versucht man sich und Inter dagegen Mut zu machen. Die ‚Tuttosport‘ rät: „Keine Angst“. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ ist sicher: „Ihr schafft das, Nerazzurri“.

Alaba vs. Bayern

David Alaba könnte seinem Ex-Klub Bayern München Knüppel zwischen die Beine werfen – und zwar hinsichtlich der Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies. Wie ‚Sky‘ berichtet, will Alaba seinen ehemaligen Teamkollegen und guten Freund zu Real Madrid locken. Der Vertrag des Kanadiers in München läuft 2025 aus, Gespräche über eine Verlängerung wurden zuletzt auf Eis gelegt. Zahlreiche Medien greifen die Story auf. Die ‚Kronen Zeitung‘ aus Österreich fragt sich in Bezug auf die beiden Nationalspieler: „Bald wieder vereint?“ Die Zeitung ‚Heute‘ aus Österreich nennt Alaba einen möglichen „Transfer-Joker“ im Rennen um Davies. Bleibt abzuwarten, ob die Bagger-Versuche am Ende von Erfolg gekrönt sein werden. Die enge Freundschaft könnte den Ausschlag für die Madrilenen geben.

