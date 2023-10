Lewandowski-Nachfolger: Barça denkt an Álvarez

Verletzungsbedingt steht Robert Lewandowski dem FC Barcelona momentan nicht zur Verfügung. Seit seinem Wechsel ins Camp Nou im vergangenen Jahr war der 35-Jährige in 56 Einsätzen an 51 Treffern direkt beteiligt – eine herausragende Quote. Dessen ungeachtet beschäftigen sich die Verantwortlichen der Katalanen im Hintergrund schon einmal mit möglichen Nachfolgern für den polnischen Torjäger.

Neben Sturm-Talent Vitor Roque (18), dessen Ankunft spätestens im kommenden Sommer bereits fixiert ist, soll ein weiterer Offensivmann her. Ein Kandidat, der Barça scheinbar gefällt, ist Julián Álvarez. Die ‚Sport‘ berichtet, dass Trainer Xavi den Argentinier sehr mag und schätzt. Insbesondere die Polyvalenz und die Spielstärke des Rechtsfußes sollen dem Coach imponieren.

Gerüchten zufolge befindet sich im Kontrakt des Weltmeisters eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. Doch selbst wenn besagter Passus existiert, dürfte sich ein Transfer schwierig gestalten, schließlich leidet Barcelona nach wie vor unter finanziellen Problemen. Zudem steht Álvarez bei weiteren Topklubs auf der Liste – auch bei Real Madrid.