Medien: Reals Plan B statt Mbappé

Wieder eine Saison, die Kylian Mbappé (24) nicht im Trikot von Real Madrid bestreiten wird. Jeden Sommer rechnen sie in Spanien aufs Neue mit einem Wechsel des französischen Superstars nach Madrid. Ob es eines Tages wirklich so kommt, kann niemand mit Gewissheit sagen – als zu unberechenbar hat sich diese Personalie in den vergangenen Jahren herausgestellt.

Deshalb wäre die Madrilenen schlecht beraten, würden sie 2024 alles auf die Karte Mbappé setzen. Wo es einen Plan A gibt, braucht es auch einen Plan B. Für den Platz im königlichen Angriff heißt dieser scheinbar Julián Álvarez (23). Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge haben Florentino Pérez und Co. den argentinischen Weltmeister von Manchester City als Alternative auf dem Zettel.

Die Skyblues sollen sich derweil perspektivisch schon mit Senkrechtstarter Ivan Ferguson (18) von Brighton & Hove Albion auseinandersetzen. Käme das irische Sturmjuwel, das in den ersten vier Premier League-Partien ebenso viele Tore erzielt hat, wäre der Weg nach Madrid für Álvarez wahrscheinlich frei. Auch ein bis 2028 gültiger Vertrag würde daran nichts grundsätzlich ändern, aber eine hohe Ablöse erfordern.