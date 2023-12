Vor BVB-Duell: Enrique fest im Sattel

Luis Enqrique muss sich trotz gefährdeter Champions League-Saison offenbar keine Sorgen um seinen Trainerjob bei Paris St. Germain machen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, droht dem Spanier bei PSG kein Rauswurf, sollte der Klub aufgrund einer Niederlage gegen Borussia Dortmund (Mittwoch, 21Uhr) aus der Königsklasse ausscheiden. Demnach wäre ein Scheitern in der Gruppenphase zwar nicht ohne Folgen, würde aber nicht zwangsläufig eine Entlassung nach sich ziehen.

In der Gruppe F können aufgrund der Konstellation sowohl Newcastle United als auch der AC Mailand (beide fünf Punkte) noch an Paris (sieben Punkte) vorbeiziehen. Sollte es im direkten Aufeinandertreffen der beiden Verfolger ein Unentschieden geben, ist PSG ungeachtet des Spielausgangs beim BVB eine Runde weiter. In der Ligue 1 gibt es dagegen nichts zu beanstanden. Nach 15 Spieltagen liegt das Starensemble vom Eiffelturm mit vier Punkten Vorsprung vor Verfolger OGC Nizza auf Platz eins.