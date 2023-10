Bayer: Rolfes fordert Geduld mit Tella

Bei Bayer Leverkusen verfällt man aufgrund des schleppenden Starts von Neuzugang Nathan Tella nicht in Panik. Der 24-jährige Außenstürmer kommt bislang kaum zum Zug – dieses Problem „haben alle Spieler, die später zu uns gekommen sind“, zitiert der ‚kicker‘ Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Tella wechselte Ende August für 23 Millionen Euro vom FC Southampton nach Leverkusen, sammelte in der Liga erst rund 40 Spielminuten. Zum Nachteil des schnellen und dribbelstarken Engländers komme der momentan auf Ballbesitz ausgelegte Spielstil der Werkself hinzu. „Bisher waren wir sehr dominant, aber diese Facetten werden wir noch brauchen in dieser Saison“, so Rolfes.