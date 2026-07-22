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James verlässt Minnesota

von Daniel del Federico
1 min.
James Rodríguez jubelt im Kolumbien-Trikot @Maxppp

James Rodríguez und Minnesota United gehen nach nur einem halben Jahr wieder getrennte Wege. Wie der MLS-Klub offiziell mitteilt, verlässt der 35-Jährige den Verein mit sofortiger Wirkung. Im Vertrag des Kolumbianers, der in diesem Sommer ausgelaufen war, war zwar eine Option auf eine Verlängerung bis Dezember verankert, diese wurde von Vereinsseite jedoch nicht gezogen.

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James war erst im Februar vom mexikanischen Erstligisten Club León nach Minnesota gewechselt, konnte dort die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Der Edeltechniker kam in lediglich acht Partien zum Einsatz, in denen er zwei Vorlagen beisteuerte. Die US-Amerikaner waren damit bereits die sechste Station des Linksfußes in den vergangenen fünf Jahren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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